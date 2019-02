Zilver voor vrouwen op ploegachtervolging

Joy Beune, Antoinette de Jong en Ireen Wüst reden de voorlaatste rit tegen Canada en klokten daarbij de tweede tijd: 2.56,20. De Nederlandse vrouwen zaten met die tijd maar net boven het nationaal record, wat staat op 2.55,48. Goud was er voor Japan, waar de drie vrouwen finishten in 2.55,78. Rusland veroverde in 2.57,72 het brons.

Teleurstelling

„Blijdschap en een beetje teleurstelling”, zo verwoordde Wüst het bij de NOS. „Aan de ene kant wil je graag winnen, zeker als je zo dicht bij Japan zit als wij. Aan de andere kant is dit ook de eerste keer dat we in deze samenstelling reden. Japan traint en rijdt elke dag met deze ploeg. Of het gek is dat we voor het eerst op een WK in deze samenstelling rijden? Ja, misschien wel.”

Bekijk ook: Herzog kaapt goud verrassend weg voor neus Kodaira

De Jong sprak van een mooi begin met Oranje in deze samenstelling: „Er zit nog veel meer in dan dat we vandaag hebben laten zien. Zonde dat we op vier tienden verliezen, maar het is een goed begin.” Beune had vooral genoten van haar aanwezigheid in de ploeg. „Ik ben heel blij dat ik hier met deze vrouwen mag rijden. Ik denk dat we het nog ver kunnen gaan schoppen samen.”