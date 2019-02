Oranje-trio verovert goud op ploegachtervolging

Marcel Bosker, Sven Kramer en Douwe de Vries kwamen in de derde rit in actie en zetten een tijd van 3.38,43 op het bord, een baanrecord in Inzell. Het Oranje trio liet Noorwegen bijna tweeënhalve seconde achter zich. De Noren wonnen zo het zilver. In de afsluitende rit beten Japan (3.41,96) en Rusland (3.41,31, bronzen medaille) zich stuk op de tijd van Nederland.

Kwakkelen

„Ik ben superblij met de rit van vandaag”, zei Kramer tegen de NOS. „Het voelt soms wel een beetje dubbel hoor. Ik heb natuurlijk lopen kwakkelen dit seizoen, Patrick Roest heeft een vol programma en dan moet ik weer even instromen als er gewonnen moet worden”, sprak Kramer, zich haast een beetje bezwaard voelend.

Bosker straalt

Naast hem straalde Bosker. „Mijn eerste wereldtitel bij de senioren”, lachte de 22-jarige geboren Zwitser. „En dat het dan geen individueel nummer is, maar de team pursuit, maakt me niets uit. Het is geweldig om met deze mannen te mogen rijden.” Ook Douwe de Vries hoorde het commentaar van zijn ploeggenoten lachend aan. Met zijn 36 lentes kroonde hij zich juist tot óudste wereldkampioen.

„Die kan ik weer in mijn zak steken”, aldus De Vries. „Het geeft ook wel aan hoe goed het dit seizoen gaat. Ik sta wel een beetje versteld van mezelf.”