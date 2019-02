Janssen moet rentree Spurs uitstellen

Coach Mauricio Pochettino had een week geleden besloten Janssen weer bij de selectie te halen, maar de Nederlandse aanvaller heeft last van een knieblessure.

Tot nu toe was de oud-aanvaller van onder meer AZ en Oranje niet of nauwelijks voorgekomen in de plannen van de trainer. Desondanks kwam hij vorige week tegen Newcastle nog niet voor op het wedstrijdformulier.

Harry Kane herstelt daarentegen voorspoedig van zijn enkelblessure. De topschutter van Tottenham kan mogelijk op 23 februari tegen Burnley zijn rentree maken en dat is veel eerder dan gedacht. Dat zei trainer Mauricio Pochettino van de nummer drie in de Premier League in zijn vooruitblik op de komende wedstrijd tegen Leicester City.

„Het gaat geweldig met hem. We moeten hem afremmen, zo graag wil hij weer spelen”, aldus de manager. „Als je hem ziet trainen, zou je zeggen dat hij zondag weer mee kan doen, maar we moeten wel realistisch blijven.”

Kane raakte op 13 januari geblesseerd in de wedstrijd tegen Manchester United en de verwachting was toen dat hij zeker tot maart was uitgeschakeld. De aanvoerder van Engeland heeft dit seizoen al 20 keer gescoord.

