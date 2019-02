Schippers kan nog niet overtuigen

In Madrid kwam de 26-jarige Utrechtse op de 60 meter tot een tijd van 7.18, éénhonderdste van een seconde sneller dan vorige week in Karlsruhe. Met name haar start komt nog niet uit de verf, want in het tweede deel van haar race raast ze bijna iedereen voorbij. Bijna iedereen, want de Poolse Ewa Swoboda won ook in Madrid in 7.11. Op haar lijkt momenteel geen maat te staan. Schippers’ persoonlijk én Nederlands record, dat ze deelt met Nelli Cooman is 7.00 en dateert uit 2016.

Jamile Samuel finishte als derde in 7,26, één honderdste boven de limiet voor de EK indoor in maart in Glasgow. Solomon Bockarie deed een vergeefse poging de limiet bij de mannen op de 60 meter te slechten. Hij kwam tot 6,80 in de series, ruim boven de vereiste 6,66.

Maureen Koster liep een sterke 3000 meter, die ze als derde beëindigde in 8.48,85. Dat was wederom onder de limiet voor Glasgow, maar de Boskoopse had zich in Karlsruhe al verzekerd van een EK-ticket. Sanne Wolters-Verstegen probeerde het opnieuw op de 1500 meter, maar haar tijd van 4.16,02 was nog 3 seconden te langzaam om naar de EK te mogen afreizen.

