NAC kan tegen AZ slechte reeks niet doorbreken

De hekkensluiter van de eredivisie was op het verregende veld in het eigen stadion niet in staat de negatieve reeks van de afgelopen weken te doorbreken; de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag verloor met 3-0 van het veel sterkere AZ. NAC blijft daardoor onderaan staan.

Guus Til was de gevierde man bij de Alkmaarders. Hij maakte de eerste twee treffers, één voor en één na rust.

De nul

Doelman Marco Bizot kon ook glimmen van trots, want hij incasseerde voor de vijfde keer op rij geen tegendoelpunt. AZ heeft dit jaar al zijn wedstrijden gewonnen en de vierde plaats inmiddels stevig in handen. Het verschil met nummer drie Feyenoord is nog maar 2 punten.

Heer en meester

AZ was vanaf het begin de betere ploeg en wist het overwicht na ruim een half uur om te zetten in een doelpunt. Een voorzet van Jonas Svensson kwam voor de voeten van aanvoerder Til, die de bal onberispelijk binnenschoof. Til verdubbelde in de 54e minuut de score. Hij liep hard weg bij NAC-verdediger Karol Mets en maakte vervolgens een dieptepass van Calvin Stengs feilloos af.

NAC probeerde nog wel iets terug te doen, maar Khalid Kaikai schoot naast en Gervane Kastaneer knalde de bal op de vuisten van de onpasseerbare keeper Bizot. Invaller Albert Gudmundsson maakte er vlak voor tijd nog 0-3 van.

