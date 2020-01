Rob Rensenbrink: de solo van het leven

Rob Rensenbrink met het Oranje-elftal Ⓒ Rob de Jong

Rob Rensenbrink (72) zal voor altijd bekendstaan door misschien wel de beroemste bal op de paal uit de voetbalhistorie. In de WK-finale van 1978 tegen gastland Argentinië schoot ’het Slangenmens’in de 90e minuut het leder tegen het houtwerk. De bal ging er niet in. Gastland Argentinië werd uiteindelijk wereldkampioen. Rensenbrink overleed vrijdagavond aan een progressieve spierziekte. Telesport/Telegraaf sprak hem in december 2015 over zijn ziekte, generatie en de befaamde bal op de paal.