Karsdorp op de weg terug bij AS Roma

De club uit de hoofdstad won met 3-0 bij Chievo Verona, afgetekend de nummer laatst van de ranglijst.

Roma had halverwege een voorsprong van 2-0. Stephan El Shaarawy en Edin Dzeko maakten de doelpunten. Aleksandar Kolarov maakte er 3-0 van.

Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd bij AS Roma en leverde de assist af op Dzeko. Justin Kluivert viel in de slotfase in.