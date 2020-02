Video: Ophef om onbegrijpelijke VAR-beslissing bij Chelsea-Tottenham

Giovani Lo Celso plant zijn voet op het been van Cesar Azpilicueta. Ⓒ Screenshot Twitter

LONDEN - Een Londense derby, zoals die op zaterdagmiddag tussen Chelsea en Tottenham Hotspur, kan nog weleens uit de hand lopen. De werking van de VAR zal in ieder geval sowieso weer besproken worden in de Premier League, want dat Spurs-speler Giovani Lo Celso géén rode kaart voorgeschoteld kreeg, mag een klein wonder heten.