Kramer: ’Ik heb hem daar helemaal zoek gereden’

Het schaatstrio Sven Kramer, Marcel Bosker, Douwe de Vries (v.l.n.r.) prolongeren de wereldtitel op de ploegachtervolging. Ⓒ ANP

INZELL - Met de statistieken in de hand berekende Sven Kramer in de schaatsloze zomermaanden dat de WK afstanden in Inzell wel eens konden uitdraaien in een jubileum. In de Max Aicher Arena, de overdekte piste op de plek waar ooit het Ludwig Schwabl Stadion stond, kon hij op zijn geliefde vijf kilometer de twintigste wereldtitel uit zijn loopbaan binnenslepen. Het was een vooruitzicht dat hem bij voorbaat in de handen deed wrijven. „Al ben ik er niet iedere dag mee bezig geweest.”