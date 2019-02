Ten Hag: ’Procentje minder is onacceptabel’

Erik ten Hag Ⓒ Rene Bouwman

AMSTERDAM - De dag voor het uitduel bij Heracles Almelo zat Erik ten Hag op zijn praatstoel. De ontspannen ogende Ajax-trainer sprak op De Toekomst open over het puntenverlies tegen de Heraclieden op de eerste speeldag, de 6-0 tegen VVV-Venlo, de interesse van RB Leipzig in zijn assistent Alfred Schreuder en de reden om de UEFA-bijeenkomst over de Video Assistant Referee (VAR) in Frankfurt over te slaan.