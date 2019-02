Rosario: ’Ik ben altijd van mijzelf blijven houden’

Pablo Rosario Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Als jeugdspelertje schitterde hij al in een documentaire, maar Pablo Rosario werkt aan het scenario van een volgende ’film’. Doorgebroken in het eerste elftal van koploper PSV is de middenvelder (22) nog lang niet waar hij wil zijn. Morgen wacht het uitduel met FC Utrecht, een tegenstander die als een rode draad door zijn nog prille carrière in de hoofdmacht loopt.