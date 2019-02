Dauda: ’Asamoah Gyan is mijn grote idool’

De Ghanese Vitesse-aanwinst Dauda, die morgen tegen FC Groningen voor het eerst speelgerechtigd is, kondigt aan wel eens een sprintduel met de Nigeriaan uit te willen vechten. „Ik ben ook een snelle speler. Hopelijk kunnen we een keer tegen elkaar sprinten”, aldus de Anderlecht-huurling, die is gehuurd met een optie tot koop.

Werkvergunning

Na een week wachten is de werkvergunning toegekend en met veel plezier traint de Ghanees in de regen en wind op Papendal. „Dat weer ben ik inmiddels wel gewend vanuit mijn periode in België. Ik vind het hier super. Iedereen doet zijn best om me gelukkig te laten voelen.” De Ghanees is niet de eerste Dauda in het geel-zwart van Vitesse. In de periode 2014-2016 speelde Abiola Dauda al in Arnhem. De spits maakte negen goals in dertig duels. „Ik heb van hem gehoord, maar ik ben een Ghanees en hij is een Nigeriaan.”

Idool

De veelzijdige aanvaller kwam twee jaar geleden vanuit Afrika naar Brussel, maar speelde sindsdien slechts negen duels in de hoofdmacht. Dauda scoorde er wel op los in het tweede van Anderlecht. „Ik heb 29 goals in 25 wedstrijden gemaakt, maar ik heb niet veel gespeeld in het eerste. Sommige coaches hebben het principe, dat ze liever met ervaren spelers werken. Als jonge speler kom je dan moeilijk aan speelminuten. Bij Vitesse hoop ik die nu wel te krijgen. Ik ben niet alleen een snelle speler, maar ook een aanvaller die gemakkelijk scoort. Mijn grote idool is Asamoah Gyan, de captain van de Ghanese nationale ploeg. Hij was de Afrikaan met de meeste goals op het WK en is de topscorer allertijden van de Ghanese ploeg. Mijn spel lijkt op dat van hem. Hij is ook een snelle, gemakkelijk scorende speler. Ik kijk graag naar zijn wedstrijden, want daar kan ik veel van leren. Ik hoop ooit in zijn voetsporen te kunnen treden.”

Vitesse-trainer Leonid Slutsky is blij met de extra aanvallende kracht, ook omdat de spoeling opnieuw dun is door de schorsing van Bryan Linssen en Alexander Büttner. „Hij is nog niet honderd procent fit. Hij heeft gedurende aanvraag voor zijn werkvergunning een week niet mogen trainen en daarvoor was hij een week ziek. Hij is klaar om 25 à 30 minuten te spelen. Ik ben blij dat we er een extra optie bij hebben.”