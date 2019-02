Van Bronckhorst: ’Dat mag voor Feyenoord niet normaal zijn’

Giovanni van Bronckhorst Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Van Feyenoords vijf laatste competitiewedstrijden leverde er maar één het volle pond op, maar dat was wél de spraakmakende 6-2 zege op Ajax in een historische Klassieker. Het is het verhaal van het seizoen van de Rotterdammers in een notendop. Incidenteel is dit Feyenoord tot grootse dingen in staat, maar de prestatiecurve van de Stadionclub is zo grillig als het etappekaartje van een lastige Pyreneeënrit.