Van der Ende: ’Niet de geest, maar de spelregels zijn leidend’

Oud-voetbalscheidsrechter Mario van der Ende Ⓒ BOUWMAN, RENE

Mario van der Ende geldt als luis in de pels van de arbitrage. Op televisie, radio, via Twitter; overal laat de voormalig toparbiter desgevraagd zijn mening horen over de stand van zaken in de scheidsrechterswereld zonder een blad voor de mond te nemen. Deze week stelde hij in Telesport dat de VAR de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid moet krijgen bij voetbalwedstrijden op het hoogste niveau. In het ’arbitragewereldje’ kreeg Van der Ende (62) in tegenstelling tot in de grote buitenwereld de handen er niet voor op elkaar. „Een voorspelbare reactie. Het conservatisme blijft ook met de VAR onverminderd groot in de arbitrage.” -