Max Verstappen start als tweede in sprintrace voor GP Brazilië, Lewis Hamilton begint vooraan

Tijdens de eerste kwalificatiesessie liet Verstappen niet meteen zien hoe snel hij is. De Nederlander reed maar één run en kwalificeerde zich als zesde voor Q2. Lewis Hamilton liet daarentegen wel direct zien dat het met de Mercedes wel goed zit. Hij was ruim een halve seconde sneller en zette de eerste tijd neer. Het doek viel na de eerste sessie voor Lance Stroll, Nicholas Latifi, George Russell, Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

In het tweede deel van de kwalificatie knalde Verstappen naar de derde tijd, maar ook nu was het gat naar Hamilton weer behoorlijk. De Brit was ruim vier tienden sneller dan de Nederlander en ruim drie tienden sneller dan teamgenoot Bottas. Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel en Esteban Ocon keerden in het laatste deel niet meer terug op de baan. Hun tijd in Q2 was niet snel genoeg.

Ook in het laatste deel van de kwalificatie bleek Hamilton een klasse apart. Hij zette in zijn eerste run een tijd neer die weer ruim sneller was dan Verstappen. Het gat was ruim twee tienden. De Nederlander klaagde overigens wel over te hete banden, wat hem tijd kostte. Wel was hij nu een fractie sneller dan Bottas, waardoor hij zaterdag wel op de eerste startrij begint. Sergio Perez start als vierde.

Gridstraf Hamilton

Hamilton weet wel al dat hem zondag een inhaalrace te wachten staat. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt dit weekeinde een nieuwe verbrandingsmotor wat hem op een gridstraf van vijf plaatsen komt te staan.

Hamiltons straf gaat pas in op zondag. Dat betekent dat hij zaterdag tijdens de sprintrace wel als eerste kan starten tijdens de sprintrace. Mercedes heeft dit seizoen de nodige problemen met de betrouwbaarheid van de motor. Een verse variant geeft Hamilton ook een boost wat de prestatie van de krachtbron betreft.