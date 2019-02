Mulder: ’Wij worden helemaal gek van die Russen’

Ronald Mulder Ⓒ Hollandse Hoogte

INZELL - Sprinten, zo benadrukte oudgediende Jan Smeekens nog maar eens, is schaatsen onder een vergrootglas. „Eén klein foutje en je bent gezien.” Wijze woorden, die Ronald Mulder gistermiddag in Inzell alleen maar kon beamen. Op de 500 meter van de WK afstanden reed hij in de eerste rit naar 34,50, op dat moment de tweede tijd ooit in de Max Aicher Arena gereden. Het was zijn snelste race van het seizoen, ook dat. Maar toen de rook na twaalf ritten was opgetrokken, bleek Mulder niet verder te zijn gekomen dan de zesde plaats. „Dit is dus sprinten.”