Van Bommel lyrisch over Rosario: ’Hij kan alles’

„Pablo begrijpt ons spel heel goed. Hij is slim, fysiek sterk en in staat om het elftal te sturen. Hij is écht bepalend en zit niet voor niets bij het Nederlands elftal.”

Met bepalend bedoelt de coach dus niet dat Rosario wekelijks uitblinkt met goals en assists. „Dat vragen we niet per se van een speler op die plek. Hij heeft eigenlijk een ondersteunende rol. Hij is een soort verbindingsspeler. Maar Pablo kan alles. Hij ziet het moment van drukzetten, kan verdedigen, soms ook hard zijn en in de juiste momenten het duel aangaan. Niets dan lof voor hem.”