Herzog: ’Het is te idioot voor woorden’

De vraag bleek uiteindelijk niet retorisch, maar wel een verrassend antwoord op te leveren: Vanessa Herzog. De Oostenrijkse rijdster, die in Inzell haar trainingsbaan heeft, zorgde voor een daverende verrassing door aan het langste eind te trekken. Ondanks een verre van perfecte opening van 10,43 kwam ze op basis van haar volle ronde tot 37,12. Kodaira, op de eerste 100 meter goed voor 10,37, moest lijdzaam toekijken hoe met 37,20 op waarde geklopt werd.

In het Nederlands - Kodaira trainde in het verleden twee seizoenen in de ploeg van Marianne Timmer – verklaarde ze haar nederlaag. Wat volgde was een vertaling van typisch Japanse zielenroerselen. Ja, ze had veel respect voor Herzog en, nee, ze was niet goed genoeg geweest. Er restte haar weinig dan zich te richten op de 1000 meter van de WK afstanden en daarna uit te kijken naar de WK sprint in Heerenveen, het volgende toernooi. ,,Dat is mijn tweede thuis.’’

De 23-jarige Herzog, inwoner van Innsbruck, had een week eerder, tijdens de World Cup in Hamar, al bespeurt dat het verschil met Kodaira kleiner werd. Wat wellicht het verschil maakte, was dat ze als geen ander de geheimen van de Max Aicher Arena kent. Waar veel schaatsers zich stuk bijten op de krappe bochten die een enorme druk op de bovenbenen veroorzaken, trapte Herzog daar ogenschijnlijk lachend doorheen. ,,De duizenden rondjes die ik hier heb gereden betalen zich eindelijk uit.’’

Een wereldtitel pakken, in een baanrecord nota bene, en de ongeslagen Kodaira erop leggen met tientallen familieleden en vrienden op de tribune, Herzog kon het allemaal nauwelijks bevatten. ,,Hier heb ik mijn hele seizoen op gericht. De timing had niet beter gekund. Eigenlijk is dit te idioot voor woorden.’’