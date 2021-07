Russische handboogschutster bezwijkt in Japanse hitte

Volgens het ROC kreeg de 23-jarige atlete medische verzorging en stelt ze het intussen weer goed. Ze zal later weer naar het olympisch dorp terugkeren.

Tijdens de kwalificaties bij de vrouwen op het boogschietveld in het Yumenoshima Park in Tokio steeg het kwik tot ruim boven de 30 graden Celsius, met een hoge luchtvochtigheid. Gomboeva plaatste zich als 45e van de 64 deelnemers voor de knock-outfase volgende week.

De Zuid-Koreaanse An San eindigde op de eerste plaats tijdens de kwalificaties, voor haar landgenoten Jang Minhee en Kang Chae-young. Ze scoorden alle drie beter dan het vorige olympische record van 673 punten, An stelde het record scherp op 680. Het wereldrecord tijdens kwalificaties blijft op naam van Kang staan (692 in 2019).

Steve Wijler in actie op het Yumenoshima Park Archery Field blies. Ⓒ HH/ANP

Steve Wijler

Van de drie Nederlandse handboogschutters heeft Steve Wijler in de kwalificatie op de Olympische Spelen de beste score neergezet. De 24-jarige Limburger mag daarom zaterdag met Gabriela Schloesser schieten in de gemengde landenwedstrijd. Het Nederlandse duo behoort daarin tot de kanshebbers op een medaille.

De drie Nederlandse mannen doen maandag als team mee aan de landenwedstrijd. Oranje is ook daarin kansrijk op een medaille. Volgende week zaterdag is de individuele wedstrijd op het Yumenoshima Park in Tokio.