Van den Brom opent jacht op Feyenoord

De Alkmaarders staan momenteel vierde, maar hebben Feyenoord nadrukkelijk in het vizier. „Als sporter moet je altijd naar boven kijken, ik heb nooit anders gedaan. We willen nu ook derde worden”, aldus Van den Brom, die weet dat het gat met de Rotterdammers op dit moment nog maar twee punten is.

„Feyenoord speelt dit weekeinde nog (zaterdagavond tegen De Graafschap, red.), maar ook als ze winnen en het gat wordt weer vijf punten houden we ze in het vizier. Dan moet je blijven jagen. Het doel dit seizoen is bij de eerste vier eindigen, maar we staan er nu goed voor en kunnen naar boven kijken.”

AZ deelde NAC in het Rat Verlegh Stadion een flinke tik uit. Dankzij treffers van Guus Til (2) en Albert Gudmundsson werd met ruime cijfers gewonnen. „Het was vanavond koud en druilerig, maar ons spel was hartverwarmend”, aldus Van den Brom, volgend seizoen actief bij FC Utrecht, in gesprek met FOX Sports.

„Het elftal heeft vertrouwen en kwaliteit. Bovendien zijn alle spelers fit. Het steekt momenteel goed in elkaar en dat heb je vandaag weer gezien. Het puzzeltje klopt, dat wil je als trainer graag zien.”

Toch wil Van den Brom, die met AZ ook nog in de halve finale van de beker aantreedt tegen Willem II, zich nog niet rijk rekenen. „Het is makkelijk lullen. We houden vandaag de nul en scoren drie keer, maar we hebben nog niets.”