Video: ophef in Oss

Algemeen directeur Peter Bijvelds kon zijn ogen niet geloven. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zo stelde hij in gesprek met FOX Sports met een veelzeggend lachje.

„Ja, ze stonden ineens in de gang. Dat kan schijnbaar bij ons. We zijn een van de meest gemoedelijke clubs van het Nederlandse betaald voetbal. Toch stonden erv bij de kleedkamer na een verloren wedstrijd. Of dat triest is? Nou, dat vind ik grote woorden, dat zeg je bij een overlijdensgeval, maar ik vond het wel verrassend.”

Algemeen directeur Peter Bijvelds in gesprek met FOX Sports. Ⓒ FOX Sports

Bijvelds snapte de ophef ook niet zo goed. „Supporters hebben emotie, maar als je als TOP Oss op de, wat is het, tiende plaats staat, dan is het wel vreemd dat je je moet verantwoorden voor een prestatie.”

De algemeen directeur schatte het eerste elftal van zijn club nog laag in met die woorden. TOP bezet na 23 duels namelijk de achtste plaats. Bovendien kan het bij een overwinning zelfs nog een plekje stijgen ten koste van RKC Waalwijk, dat zevende staat en een wedstrijd meer heeft gespeeld.