Fraser haalt uit naar ’respectloze’ Gözübüyük

Geconfronteerd met een vraag van een verslaggever van FOX Sports over de 1-0, die voortkwam uit een onterechte strafschop, stelde Fraser: „Weet je wat, het lijkt me verstandiger dat jullie daar wat over zeggen, in plaats van ik. Ik wil het over de wedstrijd hebben, over zaken waar ik verantwoordelijk voor ben.”

De journalist stelde vervolgens dat hij duidelijk had vastgesteld dat de overtreding die de penalty inleidde buiten het strafschopgebied werd ingezet. Fraser: „Je vond het een cadeautje? Nou, voor ons gevoel was dat ook het geval.”

Fraser kreeg na de situatie een gele kaart van Gözübüyük vanwege klagen. Dit was tegen het zere been van de trainer. „Tsja, het hangt er vanaf wat je onder klagen verstaat. Deze man vindt dat we allemaal respect voor hem moeten hebben, maar hij geeft me een gele kaart met een duimpje erbij? Is dat een vorm respect?”

Serdar Gözübüyük op archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Fraser doelde me zijn woorden op een actie van Gözübüyük uit 2012, toen de leidsman tijdens een duel tussen VVV-Venlo en FC Groningen demonstratief een bandje met daarop het woord ’respect’ omhooghield om FC Groningen-trainer Robert Maaskant tot rust te manen.

„Maar goed, ik wil niet over die man praten”, ging Fraser verder. „Hij weet al jaren hoe ik over hem denk. Laten we het over het voetbal hebben. Wij hebben het niet goed gedaan, dat is het belangrijkste. De teleurstelling is groot. Het is logisch dat men meer van ons verwacht, dat doen wij zelf ook. Maar die penalty was cruciaal, dat was een tik en zorgde voor nog meer ruimte voor de tegenstander.”

Na afloop verzamelde zich zelfs een groepje boze supporters bij de hoofdingang van Het Kasteel. Fraser haalde daar zijn schouders over op. „Voetbal is emotie. Supporters mogen hun emoties tonen, dat doen wij ook. Of je verhaal moet komen halen, is een tweede. Maar het interesseert me eigenlijk ook niets. Wij zijn er zelf ziek van, al vind ik ook dat zij het recht hebben om er ziek van te zijn.”

Sparta mag ondanks de vijfde positie en de achterstand van 11 punten op koploper FC Twente nog wel dromen van promotie richting de Eredivisie. De Rotterdammers verzekerden zich in de eerste maanden van het seizoen van een periodetitel en zijn dus verzekerd van deelname aan de play-offs.

