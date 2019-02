Suns maken het Warriors knap lastig

Stephen Curry bewaarde 10 van zijn 20 punten voor het laatste kwart waarin de koploper in de Western Conference van de NBA toch afstand nam: 117-107.

Voor de Warriors betekende dat de elfde uitzege op een rij. De ploeg kwam op 39 overwinningen tegen vijftien nederlagen. Alleen Milwaukee Bucks, de leider in de Eastern Conference, kan betere cijfers overleggen: 41 tegen 13.

Phoenix Suns, met pas elf zeges op zak, leidde in het eerst kwart zelfs met een voorsprong van 17 punten en met nog ruim acht minuten op de klok stond het nog altijd 94-88 in het voordeel van de thuisploeg. Maar 13 punten op rij van de Warriors deden het duel alsnog kantelen. Klay Thompson was met 25 punten de topschutter bij de bezoekers.