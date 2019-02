Dubbel succes voor De Vries in Inzell

De rijder van Jumbo-Visma kreeg 40 van de in totaal 51 stemmen van de aanwezige langebaanschaatsers in Inzell. Zodoende versloeg hij zijn enige tegenkandidaat, de Wit-Rus Vitaly Mikhailov.

„Ik voel me vereerd dat ik de schaatsers de komende vier jaar binnen de ISU mag vertegenwoordigen. Ik ga mijn uiterste best doen om schaatsers te verenigen, zodat we samen meer invloed kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld om regels te veranderen of bij de invoering van nieuwe onderdelen.”

De Vries gaat zich eerst oriënteren. „Ik wil de schaatsers eerst de mogelijkheid bieden om dingen aan te kaarten. Als ik weet welke dingen ze graag veranderd willen zien, is het aan mij om daar binnen de ISU voor te lobbyen.”

De Vries weet hoe hij met het bestuurlijke bijltje moet hakken. Hij was als marathonschaatser betrokken bij de rijdersraad en is sinds vorig jaar actief binnen het bestuur van de Atletenvereniging van de KNSB.

Sportief gezien is de ervaren De Vries bezig aan een ijzersterk jaar. Hij reed diverse persoonlijke records en kroonde zich twee weken terug tot Nederlands kampioen allround. Op de WK afstanden komt de Fries zondag nog in actie op de massastart, het onderdeel waarop hij dit seizoen ook de nationaal titel veroverde.