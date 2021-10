Novak Djokovic twijfelt over Australian Open en zwijgt over vaccinatie

De Servische nummer 1 van de wereld wilde niet zeggen of dat komt door de vaccinatieverplichting die mogelijk gaat gelden bij het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

„De dingen zijn zoals ze zijn. Ik weet nog steeds niet of ik naar Melbourne zal gaan”, aldus Djokovic, die niet wil vertellen of hij wel of geen vaccinatie tegen het coronavirus heeft gehad. „Het is een privé-aangelegenheid. Mensen gaan tegenwoordig te ver om dit soort vragen te stellen en iemand te beoordelen. Wat ik ook zeg: ja of nee of misschien: mensen zullen er hun voordeel mee doen.”

Djokovic won de Australian Open negen keer, waaronder in 2019, 2020 en 2021. De US Open wist hij dit jaar niet te winnen. Daardoor bleef hij op twintig grandslamtitels staan en moet hij het record nog steeds delen met de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael Nadal.