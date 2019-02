Van der Ende ziet ’old boys network’ binnen arbitragekorps

Deze week stelde hij in Telesport dat de VAR de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid moet krijgen bij voetbalwedstrijden op het hoogste niveau. In het ’arbitragewereldje’ kreeg Van der Ende (62) in tegenstelling tot in de grote buitenwereld de handen er niet voor op elkaar. „Een voorspelbare reactie. Het conservatisme blijft ook met de VAR onverminderd groot in de arbitrage.”

„Zie me als extra VAR. Als ik situaties op Twitter beschrijf, hoeven televisie- en radiostations of krantenverslaggevers me ook niet te bellen, weten ze gelijk hoe ik erover denk.”

„De arbitrage was een belangrijk deel van mijn leven, ik blijf het volgen en merk dat er veel te lichtvaardig over wordt gedacht. Niet zozeer door de buitenwacht, maar juist door de direct betrokkenen. Een old boys network, dat elkaar intern naar het leven staat, maar naar buiten toe verdedigt om alles bij hetzelfde en onder controle te houden. De noodzakelijke ’out of the box-denkers’ worden als melaatsen beschouwd. Misschien kan ik hen met mijn reacties de spiegel een beetje voorhouden. Komt wellicht door mijn lerarenachtergrond.”

Kritisch is Van der Ende, maar van huis uit heeft hij meegekregen dat kritiek per definitie positief is. „Kritiek is gratis advies, zegt m’n moeder altijd. Een hoge vorm van loyaliteit. Als je niet meer van je laat horen, zeg je in feite dat het je niets interesseert. Mij dus wel.”

