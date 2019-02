Foto’s: Opmerkelijk shirt Boëtius roept Ajax-herinnering op

Speciaal vanwege carnaval speelde Mainz de thuiswedstrijd tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz in een carnavalsshirt, maar de kans lijkt klein dat dat voor herhaling vatbaar is. De snelle tegengoal van Wendell (na vijf minuten) werd door Robin Quaison even snel weer weggepoetst, maar nog voor rust zorgden de bezoekers er voor dat de Opel Arena in alles behalve een feeststemming was.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga

Via doelpunten van Kai Havertz, Julian Brandt en Karim Bellarabi nam Leverkusen een 4-1 voorsprong mee de kleedkamer in, en daar hadden Boëtius en zijn ploeggenoten niets meer tegenin te brengen. Halverwege de tweede helft bepaalde Brandt de eindstand op 5-1. Kort daarna werd Boëtius gewisseld.

Het carnavalsshirt van Mainz riep herinneringen op aan het tenue waain VfL Bochum ruim 21 jaar geleden de UEFA Cup-wedstrijd tegen Ajax in speelde.

Edwin van der Sar brengt namens Ajax redding op een kopbal van Tomasz Waldoch, tijdens de UEFA Cup-ontmoeting met VFL Bochum in november 1997. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook in de return twee weken later treedt Bochum aan in een opvallend shirt. Hier loopt Ajax-middenvelder Andrzej Rudy zich stuk op de Duitse defensie. Ⓒ Rob de Jong