Visser grijpt net naast goud op 5000 meter

De 23-jarige schaatsster reed een baanrecord in 6.46,14, en moest in de slotronde hopen dat Martina Sablikova niet onder die tijd zou duiken. Dat gebeurde wel. Met een ultieme versnelling in de laatste ronde stelde de 31-jarige stayer alsnog haar wereldtitel veilig met een baanrecord van 6.44,85. De Tsjechische beroofde Visser daarmee van een bijzondere primeur. Nooit eerder slaagde er een Nederlandse vrouw in om wereldkampioen te worden op de 5 kilometer.

Voor Sablikova was het haar tiende wereldtitel op de 5000 meter. Het brons was voor de Russische Natalia Voronina, Carien Kleibeuker in 6.56,47 op de vijfde plaats.