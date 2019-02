Oranje op achterstand in Fed Cup na verlies Hogenkamp

In de openingspartij was Bianca Andreescu in Den Bosch in twee sets te sterk voor Richel Hogenkamp: 6-4 6-1. Andreescu is de enige speelster van de landenontmoeting die deel uitmaakt van de top-100; ze is de nummer 70 van de wereld.

Later op de dag speelt Arantxa Rus tegen Françoise Abanda. Zondag volgen nog twee enkelpartijen en eventueel een dubbel. Het duel tussen Nederland en Canada maakt deel uit van wereldgroep II. De winnaar speelt in april een duel om promotie naar de hoogste wereldgroep.