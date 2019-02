Goud voor Verbij op 1000 meter in Inzell

De Nederlandse schaatser klokte een tijd van 1.07,39 en dat was goed voor de hoogste trede van het podium. Nadat eerst Thomas Krol (1.07,62) al een baanrecord had gereden, deed Verbij hem dat in de daaropvolgende rit na.

In de slotrit beten titelverdediger Kjeld Nuis (1.07,81) en Pavel Kulizhnikov zich stuk op de tijd van Verbij. Het podium was met Verbij, Krol en Nuis volledig Nederlands.