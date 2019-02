Verbij zag winnende tijd niet: ’Ik heb slechte ogen’

„Ik zag mijn tijd eerst niet”, bekende Verbij tegenover de NOS. „Ik heb slechte ogen, maar ik hoorde de speaker omroepen dat het een baanrecord was. Toen dacht ik: ’yes’”, aldus de schaatser, die Thomas Krol (zilver) en Kjeld Nuis (brons) voorbleef.

Gespannen

„In de rit voor mij werd er al verschrikkelijk hard gereden”, verwees Verbij al naar Krol, die als eerste het baanrecord verbeterde. „Ik wist dat er snel ijs lag en ik wist dat ik het kon, maar je moet het dan nog maar wel even doen he. Ik was vandaag niet heel koel, ik ben eigenlijk nog nooit zo gespannen geweest.”