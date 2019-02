Ook Babel en Fulham kunnen United niet stoppen

De ploeg van de Noorse manager boekte op Craven Cottage een overtuigende zege op Fulham: 0-3. De doelpunten kwamen van de Franse internationals Paul Pogba (twee) en Anthony Martial.

Pogba opende in de veertiende minuut op aangeven van Martial de score. Zelf nam Martial even later de 0-2 voor zijn rekening, na een lange solo over de linkerflank. Halverwege de tweede helft benutte Pogba een strafschop. Het betekende voor de Franse middenvelder al zijn elfde doelpunt van dit seizoen. Acht daarvan maakte Pogba er sinds Solskjaer half december aantrad als opvolger van de ontslagen José Mourinho.

Ryan Babel raakte een kwartier voor tijd namens Fulham de paal en werd direct daarna gewisseld. De international van Oranje staat met zijn ploeg op de voorlaatste plaats in de Premier League. Manchester United is na de achtste zege in negen competitieduels onder leiding van Solskjaer opgeklommen naar de vierde plaats, met één punt meer dan Chelsea, dat zondag tegen koploper Manchester City speelt.

