Nuis zwaar teleurgesteld: ’Geen meter lekker geschaatst’

„Ik wil geen excuses aanvoeren”, zei Nuis tegenover de NOS. „Ook niet dat ik een valse start had. Die had ik op de Olympische Spelen ook. Misschien heb ik wel te hard geknokt, te verkrampt gereden. De laatste ronde liepen mijn benen helemaal vol.”

Bekijk ook: Goud voor Verbij op 1000 meter in Inzell

Nuis nam het in de laatste rit van de 1000 meter op tegen Pavel Kulizhnikov, en wist dat de 1.07,39 van Verbij de te kloppen tijd was. „Ik dacht vorige week dat het tussen Pavel en mij zou gaan”, aldus Nuis. „En dat Kai zo’n goede tijd neerzette, zat mij niet in de weg. Er ligt een ijsvloer waar je u tegen zegt, dus ik had ook een betere tijd moeten rijden. Vanochtend hadden we een wedje gelegd wat de winnende tijd zou zijn, en die zat onder die van Kai.”

Retesnel

Maar het lukte Nuis dus niet om die te verbeteren en zijn wereldtitel te prolongeren. „Het ijs was retesnel, en dat was ik vandaag niet. Ik heb geen meter lekker geschaatst, ik baal hier echt enorm van.”

Bekijk ook: Bowe verovert tweede wereldtitel op 1000 meter