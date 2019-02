Visser emotioneel van woorden Wüst en Sablikova

Eerst sprak ploeggenote Ireen Wüst haar moed in en prees ze de strijdlust die ze had getoond. Kort daarna kwam de onverslijtbare Martina Sablikova uit Tsjechië met de gouden medaille om haar nek langslopen. „Huil niet, Esmee, je hebt geweldig gereden”, sprak de tienvoudig wereldkampioene op de 5000 meter welgemeend. „Je hebt me tot het uiterste gedwongen.”

Iconen

Visser was zichtbaar onder de indruk van het eerbetoon dat Wüst en Sablikova haar gaven. „Het is heel gaaf dat zulke sporticonen zulke mooie woorden tegen mij zeggen. Dat geeft me nu toch wel een lekker gevoel. Ik wil worden als zij.”

Visser kon na haar indrukwekkende persoonlijke record vrede hebben met zilver. „Sablikova is nu nog ongenaakbaar. ’Ik versla je volgend jaar wel’, zei ik net nog tegen haar.”