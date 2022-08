Ten Hag beleeft afgrijselijke avond en gaat keihard onderuit met United

Ten Hag had bij zijn tweede Premier League-duel een basisplaats ingeruimd voor Cristiano Ronaldo, nadat de Portugese vedette vorige week wegens een te korte voorbereiding nog op de bank was begonnen. Maar uitgerekend de openingsgoal kwam voort uit balverlies van Ronaldo. De Portugees verspeelde de bal op het middenveld, waarna het schot van Josh Dasilva zeker nog houdbaar leek. Doelman David de Gea blunderde echter, tot afgrijzen van Ten Hag.

Niet veel later werd het 2-0 en opnieuw ging De Gea niet vrijuit. Hij speelde Christian Eriksen in moeilijke positie aan, waarna de Deen de bal verspeelde en Mathias Jensen voor de 2-0 zag zorgen. Ben Mee (kopbal uit een hoekschop die in tweede instantie voor het doel kwam) en Bryan Mbeumo (uit een messcherp uitgevoerde counter na nota bene een hoekschop van United) deden het gezicht van Ten Hag na 34 minuten op onweer staan.

Met Tyrell Malacia na rust in de ploeg ging United op jacht naar eerherstel, maar de ploeg wist geen gat meer in de defensie van de thuisclub te slaan. Eriksen was met een kopbal en een schot nog twee keer dichtbij, maar het mocht niet zo zijn voor de Deen tegen zijn oude club. Donny van de Beek mocht in de slotfase van Ten Hag nog even invallen, maar ook hij kon zich niet meer onderscheiden. Zo beleeft Ten Hag voorlopig een horrorstart als coach in de Premier League. Nul punten uit twee duels met Brighton en Brentford, dat had de coach die zo succesvol was bij Ajax zich toch niet voorgesteld...

