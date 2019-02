Jansrud berooft Svindal van ski-afscheid in stijl

Daarmee voorkwam hij dat zijn landgenoot Aksel Lund Svindal zijn afscheid als skiër kon vieren met de wereldtitel. Het verschil tussen beiden op de verkorte piste was twee honderdsten van een seconde. Svindal had vrede met de uitslag. „Vorig jaar bij de Spelen was het precies andersom. Ik ben heel blij met mijn race, Kjetil heeft dit verdiend. Het is symbolisch.”

Verkorte vorm

De wedstrijd vond plaats in verkorte vorm wegens de slechte weersomstandigheden in het Zweedse skioord. Gestart werd op dezelfde, lagere plek als bij de super-G. De Oostenrijker Vincent Kriechmayr pakte het brons. Eerder veroverde hij al zilver op de super-G achter de Italiaan Dominik Paris.

Jansrud brak drie weken geleden nog twee botjes in zijn linkerhand. Hij werd meteen geopereerd en voorspelde al er in Åre gewoon bij te zijn. „Om in zijn laatste wedstrijd mijn eerste gouden medaille te pakken is heel bijzonder, zeker omdat we allebei op het podium staan. Dit was een geweldige dag”, zei Jansrud.

Vrijwel alles gewonnen

Op de afdaling op de roemruchte Streif van Kitzbühel na heeft Svindal in zijn loopbaan vrijwel alles gewonnen. Hij werd vijf keer wereldkampioen en bezit twee olympische titels. Een zware val bij een training in Beaver Creek in 2007 had bijna een einde gemaakt aan zijn carrière. In 2016 liep de Noor nogmaals een zware blessure op, maar hij knokte zich terug om in Pyeongchang voor de tweede keer olympisch kampioen te worden. Na het goud op de super-G in Vancouver (2010) volgde acht jaar later de olympische titel op de afdaling.