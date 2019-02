Parkhotel Valkenburg geeft Nederlands vrouwenwielrennen impuls

De ploeg van manager Esra Tromp kreeg van de internationale wielerunie UCI al te horen dat het indien gewenst op een startbewijs voor alle WorldTour-wedstrijden kan rekenen.

Lorena Wiebes

In het Limburgse heuvellandschap werd de ploeg gisteren voorgesteld. Met een goede combinatie tussen ervaring en talent lijkt het team dit jaar grote stappen te kunnen zetten. Veel ogen zijn gericht op de 19-jarige Lorena Wiebes, die zich tot een van de snelste sprintsters van het peloton lijkt te ontwikkelen. Met de komst van routiniers als Ann-Sophie Duyck en Roxanne Knetemann moet er meer balans in de ploeg komen, waardoor jonge talenten stappen kunnen zetten.

„We zijn trots dat we vorig jaar reeds als twaalfde op de UCI-ranking voor ploegen het seizoen afsloten”, aldus Tromp. „We hopen nu in diverse WorldTour-wedstrijden ook ons gezicht te laten zien en mee te doen om de overwinning. Het belangrijkste is echter dat het team zich verder ontwikkelt.”

WK-selectie

Wiebes hoopt in de Giro Rosa en Boels Ladies Tour in de sprintzeges een overwinning te pakken. „Mijn eerste grote doel is de Ronde van Drenthe, omdat ik me ook in het eendagswerk wil ontwikkelen. Ik wil me in dit soort wedstrijden ook binnen de sterke Nederlandse selectie voor de WK in Yorkshire rijden, want dat is zeker mijn streven.”