Ajax met Huntelaar tegen Heracles

Frenkie de Jong verschijnt ook aan de aftrap op het kustgras in Almelo. Hij viel donderdag op de training nog uit met een spierblessure. Noussair Mazraoui start op de bank. Hij is pas net hersteld van een hamstringblessure. Rasmus Kristensen is weer de rechtsback van de nummer twee van de eredivisie.

Ajax komt op twee punten van PSV als Heracles wordt verslagen. De koploper uit Eindhoven gaat zondag op bezoek bij FC Utrecht.

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Blind en Tagliafico; Schöne, Van de Beek en De Jong; Ziyech, Huntelaar en Tadic.