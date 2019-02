Goud voor Bergsma op 10 kilometer

De 33-jarige schaatser klokte een tijd van 12.52,93 en dat bleek genoeg voor de hoogste trede van het podium. Patrick Roest kon er in de laatste rit niet aankomen en werd tweede in 12.53,34. Het brons ging naar de Rus Danila Smerikov.

Bekijk ook: Goud voor Verbij op 1000 meter in Inzell

Onder de leden

„Twee dagen geleden reed ik een slechte 5 kilometer”, reageerde Bergsma tegenover de NOS. „Misschien had ik iets onder de leden. Ook vandaag voelde ik halverwege de race dat de benen niet top waren. Ik was blij dat ik de laatste ronden in de 30-ers kon houden, op de slotronde na.”

Bekijk ook: Bowe verovert tweede wereldtitel op 1000 meter

Instorten

Het zag er lange tijd naar uit dat Roest in de slotronde onder de tijd van Bergsma zou duiken, maar de jongeling kon het uiteindelijk niet afmaken. „Halverwege de race dacht ik: ’zilver, prima’. Ik zag Patrick die lage 30-ers rijden en dat wilde ik ook doen. Ik verwachtte echt dat hij zou gaan winnen. Maar dan zie je Patrick instorten en pak je alsnog goud. Geweldig, ik ben echt blij.”

Bekijk ook: Visser grijpt net naast goud op 5000 meter