Dortmund verspeelt voorsprong van 3-0

Dortmund had vorige week al genoegen moeten nemen met een gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt (1-1) en werd midweeks in het Duitse bekertoernooi via strafschoppen uitgeschakeld door Werder Bremen. Titelhouder Bayern München kan de achterstand op de nummer 1 weer terugbrengen tot vijf punten als het later op zaterdag wint van Schalke 04. Borussia Mönchengladbach, dat evenveel punten heeft als Bayern, werd voor eigen publiek afgedroogd door Hertha BSC: 0-3

Bij Dortmund ontbrak naast de geblesseerde aanvoerder Marco Reus ook trainer Lucien Favre op de bank. De Zwitser bleef vanwege een griepvirus thuis. Hij zag op televisie zijn ploeg een royale voorsprong nemen. Jadon Sancho opende de score met een diagonaal schot. Mario Götze verdubbelde de voorsprong kort voor rust, na een snelle uitbraak van de thuisclub. Götze kon de bal zo over de lijn lopen na een schot van Sancho op de vuisten van doelman Oliver Baumann. Halverwege de tweede helft was Raphaël Guerreiro het eindstation van een flitsende aanval via Sancho en Götze.

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar Hoffenheim richtte zich in de slotfase op. Met drie doelpunten in een tijdsbestek van dertien punten pakte de ploeg van trainer Julian Nagelsmann een punt. Invaller Ishak Belfodil was met twee doelpunten de gevierde man bij de ploeg van bankzitter Joshua Brenet.