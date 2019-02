Canada op 2-0 tegen Nederland in Fed Cup

Teleurstelling bij Arantxa Rus van Nederland na haar verloren partij tegen de Francoise Abanda van Canada. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Canada is in het duel in de Fed Cup tegen Nederland op een comfortabele 2-0-voorsprong gekomen. De Canadese tennisster Françoise Abanda versloeg in Den Bosch in een driesetter Arantxa Rus met 7-6 (8) 4-6 6-4.