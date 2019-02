Fraaie treffer Wijnaldum helpt Liverpool terug aan kop

Na twee gelijkspelen op rij versloegen The Reds zaterdagmiddag AFC Bournemouth met 3-0. Daardoor nam Liverpool de eerste plaats in de Premier League weer over van Manchester City. De clun van Virgil an Dijk en Wijnaldum heeft nu drie punten meer dan City, dat zondag Chelsea ontvangt.

Wijnaldum keerde tegen Bournemouth na een knieblessure terug in het elftal en was meteen weer belangrijk door de 2-0 te maken. De Rotterdammer nam in het strafschopgebied een dieptepass van Andy Robertson aan en tikte de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet subtiel over doelman Arthur Boruc. Nathan Aké kon zijn teamgenoot in het Nederlands elftal niet afstoppen.