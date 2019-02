LIVE EXTRA - Herstelt Feyenoord zich in De Kuip?

SC Heerenveen - PEC Zwolle

Jaap Stam is sinds zijn aantreden bij PEC Zwolle nog altijd zonder puntenverlies. Sinds de oud-international zijn intrede deed won PEC drie keer, en om 18.30 uur wacht de volgende klus. In het Abe Lenstra Stadion is SC Heerenveen de tegenstander.

Heracles Almelo - Ajax

Om 18.30 uur beginnen ook Heracles Almelo en Ajax aan hun wedstrijd. De Amsterdammers moeten winnen om de druk op koploper PSV te houden, en doen dat met Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar in de basiself.

Feyenoord - De Graafschap

In De Kuip gaat Feyenoord zich proberen te herstellen van de smadelijke nederlaag bij stadgenoot Excelsior. De formatie voelt van Giovanni van Bronckhorst voelt de hete adem van AZ inmiddels in de nek. De Alkmaarders staan na hun overwinning in Breda nog maar twee punten achter op de Rotterdammers. De aftrap in De Kuip is om 20.45 uur.

VVV-Venlo - Willem II

Vanaf datzelfde tijdstip bestrijden VVV en Willem II elkaar in De Koel. De thuisclub wil zich revancheren voor de afgang in de Johan Cruijff ArenA vorige week, terwijl Willem II bij de subtop wil blijven. De Tilburgers staan negende en gaan bij winst over tegenstander VVV heen.

Volg alle duels in de Eredivisie van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget