Video - Artistiek hoogstandje en goal Weghorst

De ploeg van de Nederlandse spits kwam in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg drie keer op voorsprong, maar mocht uiteindelijk blij zijn met een punt: 3-3. In blessuretijd werd de 4-3 van Freiburg op advies van de videoarbitrage afgekeurd.

Weghorst had Wolfsburg na een uur spelen uit een strafschop voor de tweede keer op voorsprong gezet. De 26-jarige spits vierde zijn achtste doelpunt in de Bundesliga. Vorige week had Weghorst zijn ploeg drie punten bezorgd bij Hertha BSC: 0-1.

Tegen Freiburg leverde de drievoudig international van Oranje met een artistiek hakje de assist bij de 2-3 van Renato Steffen. De thuisclub kwam echter voor de derde keer op gelijke hoogte, via Luca Waldschmidt. Wolfsburg staat op de zevende plaats.