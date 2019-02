PSV hoopvol over Lozano en Bergwijn

Beiden aanvallers werkten vrijdag een deel van de training af en maakten de afsluitende sessie op zaterdag van begin tot eind mee. Zondag wordt definitief besloten of het duo meereist naar de Galgenwaard, maar de kans is aanzienlijk dat beide spelers in actie komen.

Bergwijn viel afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard uit met een op het oog flinke blessure, maar de schade valt alles mee bij de kersvers international. Lozano keek de wedstrijd tegen de Limburgers vanaf de tribune toe, nadat hij een week eerder tegen FC Groningen een hoofdblessure opliep.

