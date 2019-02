DVV-trofee voor Van der Poel ondanks ’ongelofelijke offday’

De 24-jarige wereldkampioen won de laatste cross in het Belgische Lille en bouwde zijn leiding in het klassement verder uit. Michael Vanthourenhout uit België eindigde in de Krawatencross als tweede, voor Toon Aerts.

Van der Poel kende op de Koppenbergcross, de eerste cross uit dit klassement, een zeldzame offday en moest na een 21e plaats een forse tijdsachterstand goedmaken. De Nederlander won vervolgens de crossen in Lille, Hamme, Antwerpen, Loenhout, Baal en Brussel. Hij had bij aanvang van de laatste cross 58 seconden voorsprong op Aerts.

Ongenaakbaar

Ook in Lille was Van der Poel ongenaakbaar. Hij begon al meteen in de eerste ronde aan een lange solo. Door een val zag hij zijn voorsprong nog even teruglopen, maar in de slotronden liep de kersverse wereldkampioen weer verder uit.

De wereldkampioen pakte zijn 29e zege van het seizoen, maar gaf toe dat hij geen superbenen meer had. „Ik wilde eigenlijk gewoon dat klassement van de tussensprints winnen”, verklaarde hij zijn vroege demarrage. „Ik versnelde en sloeg meteen een klein kloofje. Dan moet je niet wachten.”

Onnozel

Van der Poel pakte het tussenklassement ter waarde van 2500 euro. „We moeten daar niet onnozel over doen”, gaf hij aan. „Dat is ook voor mij veel geld. Daar kan je veel leuke dingen mee doen.” Met de eindzege van de DVV-Trofee komt daar nog eens 30.000 euro bij. „Ik had na de Koppenbergcross niet gedacht dat het nog mogelijk was. Ik win uiteindelijk met nog veel voorsprong, ondanks die ongelofelijke offday.”