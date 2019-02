Ajax-goalie Onana gruwelijk in de fout

De keeper van Ajax ging in de zeventiende minuut op gruwelijke wijze in de fout. Bij het uitverdedigen schoof Onana de bal zomaar in de voeten van Mohammed Osman. De Syriër pakte het cadeautje dankbaar uit.

Tien minuutje eerder had Heracles de leiding al moeten nemen. Brandley Kuwas kreeg na een overtreding van Daley Blind de kans om vanaf de strafschopstip de score te openen, maar raakte de paal. Het leek erop dat Onana de inzet van de linkspoot nog net toucheerde.

Het duel tussen Heracles en Ajax, dat vijf punten minder heeft dan PSV, is om 18.30 uur begonnen