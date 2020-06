FOTO: Petrovic assistent Advocaat bij Feyenoord?

Op de foto is te zien dat het tweetal in de ‘achtertuin’ van het restaurant in gesprek was. Feyenoord zoekt na het vertrek van Said Bakkati, die Jaap Stam volgt richting het Amerikaanse FC Cincinnati, naar een nieuwe assistent-trainer.

Petrovic vervulde die rol eerder onder Advocaat bij het nationale elftal van Servië, bij Sunderland in de Engelse Premier League en recenter bij FC Utrecht. Met Advocaat als adviseur bij ADO Den Haag, werd Petrovic tevens hoofdtrainer in de hofstad.

Zeljko Petrovic en Frank Arnesen gebruiken samen een lunch. Ⓒ De Telegraaf

Voor Petrovic lijkt daarmee na vijftien jaar een terugkeer in De Kuip te lonken. Hij was eerder in het seizoen 2004/05 assistent van Ruud Gullit in Rotterdam-Zuid. Petrovic vertrok destijds, loyaal aan Gullit. Hij is altijd vol lof gebleven over de club zelf. ,,Ik heb een geweldig jaar gehad, jammer dat het niet langer heeft geduurd’’, liet hij eerder weten.