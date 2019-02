Cavani scoort en valt geblesseerd uit bij PSG

Cavani had kort daarvoor, in de 42e minuut, de score uit een strafschop geopend. Voor de spits was het zijn zeventiende doelpunt dit seizoen. Na rust scoorden beide teams niet: 1-0.

Paris Saint-Germain heeft na 22 wedstrijden 59 punten. Nummer twee Lille heeft dertien punten minder en een duel meer gespeeld.

Als Cavani in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester United niet kan spelen, zal het aanvallende gevaar vooral van Kylian Mbappé moeten komen. De Fransman startte tegen Bordeaux op de bank en kwam als vervanger van Cavani in het veld.