Debuut van Martina bij Feyenoord

Verdediger Cuco Martina, die afgelopen maand op huurbasis overkwam van Everton, begint om 20.45 uur in de basis. Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft de 29-jarige Rotterdammer de voorkeur boven Jan-Arie van der Heijden, die in De Kuip moet plaatsnemen op de bank.

Feyenoord begint verder met dezelfde spelers als vorige week tegen Excelsior. De bekerwinnaar ging toen op het kunstgras in Kralingen met 2-1 onderuit, een week nadat Feyenoord in de Klassieker nog op overtuigende wijze had afgerekend met Ajax (6-2).

De Rotterdammers begonnen de competitie in augustus met een nederlaag in Doetinchem tegen De Graafschap (2-0). De 'Superboeren' wonnen na de winterstop twee van hun drie wedstrijden, waardoor ze de laatste plaats in de eredivisie hebben overgedragen aan NAC Breda. Door een griepvirus mist trainer Henk de Jong, zelf ook ziek, heel wat spelers in De Kuip.